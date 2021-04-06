Гватемала сообщила о закупке российской вакцины "Спутник V"

Гватемала закупила партию российской антиковидной вакцины "Спутник V" и ожидает поставки в течении двух недель. Об этом сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи газете La Hora.

По его словам, Гавтемала оплатила половину заказанной партии российского препарата. Гватемала рассчитывает получить первые дозы "Спутника V" "не позднее, чем через 15 дней". В Минздраве страны подтвердили закупку вакцины и объяснили его выбор.

"Спутник V" обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем [другие] вакцины, которые используют один и тот же механизм", – говорится в "Твиттере" министерства.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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