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Осуждённого в США российского хакера Тюрина обязали выплатить $20 млн

Эти средства он должен возместить пострадавшим физическим и юридическим лицам.

6 апреля 2021, 03:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральный суд штата Нью-Йорк обязал приговорённого к 12 годам тюрьмы россиянина Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы суда.

Такую сумму осуждённый за киберпреступления должен выплатить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий, по договорённости сторон. Заседание по данному вопросу было намечено на 6 апреля, но в связи с достижением консенсуса его отменили.

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Напомним, в 2018 году россиянин Андрей Тюрин был экстрадирован из Грузии в США. Американская сторона обвиняла его в участии в "глобальной хакерской кампании", однако сначала мужчина отрицал свою вину. Спустя год он признался в том, что украл данные более чем 80 миллионов клиентов JPMorgan Chase и других финансовых компаний. Суд в США приговорил Тюрина к 12 годам тюрьмы за киберпреступления.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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