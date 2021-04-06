Осуждённого в США российского хакера Тюрина обязали выплатить $20 млн

Федеральный суд штата Нью-Йорк обязал приговорённого к 12 годам тюрьмы россиянина Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы суда.

Такую сумму осуждённый за киберпреступления должен выплатить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий, по договорённости сторон. Заседание по данному вопросу было намечено на 6 апреля, но в связи с достижением консенсуса его отменили.