"Непоправимый провал": Отъезд Зеленского с Украины сочли доказательством лжи о "российской угрозе"
Главы государств обычно, наоборот, возвращаются домой в случае опасности извне.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. Фото © Офис Президента Украины
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о "российской угрозе" может говорить о том, что в действительности никакой опасности нет. Такая поездка после громких заявлений является "ошеломляющим и непоправимым провалом", заявил журналист телеканала Espreso Виталий Портников.
"Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чём свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет", — написал Портников.
Вояж лидера Незалежной может говорить о том, что сказки об агрессоре "были украинской выдумкой, а российские чиновники, утверждавшие, что манёвры их вооружённых сил никому не угрожают, говорили правду". По мнению Портникова, это и есть "ошеломляющий и непоправимый провал", после которого Западу нечем будет аргументировать тезис о существовании "российской угрозы" для Украины.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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