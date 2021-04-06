Потребление говядины в России упало до минимума за 10 лет

В 2020 году потребление говядины россиянами снизилось на 3,4% и составило 1,94 миллиона тонн по всей стране, таким образом достигнув минимума за десять лет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Причинами спада стали коронавирусные ограничения в работе ресторанов и общее снижение доходов населения в период кризиса. Потребители в целях экономии выбирали более дешёвое мясо, например свинину или птицу, подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Кроме того, значительное потребление говядины приходилось на сегмент HoReCa — гостинично-ресторанный бизнес, который в год пандемии претерпел значительное сокращение. Исследования Россельхозбанка зафиксировали эту тенденцию второй год подряд.

Отрицательная динамика связана также с сокращением производства крупного рогатого скота в личных хозяйствах, уверен руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. При этом экспорт этого мяса вырос на 103%, 45% пришлось на Китай, а общий объём составил 20 тысяч тонн.

Сергей Юшин отметил, что сокращение коснулось в основном молочных пород, которые занимают 80% рынка. При этом мясные породы такого спада не претерпели, напротив, за семь лет их потребление выросло в пять раз до 300 тысяч тонн, а премиальной говядины — в 12 раз до 30 тысяч тонн.

Тенденцию подтвердили ретейлеры: по их словам, на относительно дешёвое мясо спрос падает уже несколько лет, в то время как на премиальное — растёт. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев дал прогноз, что с течением времени говядина будет уходить в премиум-сегмент, поскольку поголовье молочных коров будет сокращаться из-за повышения надоя, а мясных — увеличиваться. При этом продукция последних оказывается дороже.

Ещё одной причиной эксперт называет проблемы в производстве свинины и птицы: в первом случае из-за африканской чумы свиней выработка была существенно снижена, во втором случае свою роль сыграла эпидемия птичьего гриппа. Тем не менее аналитики не ожидают перехода на дорогую говядину, поскольку рост цен на свиное и птичье мясо кратковременный и редкий, а покупательная способность у населения по-прежнему низкая.

Так, в декабре 2020 года Росстат сообщал следующие данные: в среднем килограмм свинины стоит 269,14 рубля, птицы — 145,5 рубля, а говядины — 508,18 рубля за кило соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию с ценами на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для их возвращения к среднему по стране уровню.

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