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Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу

Она отметила, что лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация.

6 апреля 2021, 04:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Антитела к коронавирусной инфекции уже появились у 40% жителей России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом. Но надо понимать — никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация", — отметила Попова в интервью газете "Известия".

Прекратить распространение ковида в стране поможет только вакцинация, подчеркнула она. Глава Роспотребнадзора призвала привиться всех, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. Чтобы сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет к лету, иммунизацию нужно сделать уже сейчас, заключила Попова.

Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов

Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов

Ранее Лайф сообщал, что у россиян появится возможность узнавать результаты своего тестирования на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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