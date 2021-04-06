Матвиенко заявила об особом значении нынешнего послания Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию имеет особое значение, поскольку сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нём будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", — сказала журналистам Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что ряд заявлений президента в ходе послания потребуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей. В связи с этим Совет Федерации решено собрать на следующий день после обращения Путина — 22 апреля. А на 23 апреля назначено пленарное заседание палаты.

Матвиенко заключила, что Послание Президента ФС станет важнейшим политическим и общественным событием, которое "будет иметь особое значение".

Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали.

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