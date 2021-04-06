Матвиенко заявила об особом значении нынешнего послания Путина Федеральному собранию
Спикер Совфеда назвала мероприятие важнейшим политическим и общественным событием.
Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию имеет особое значение, поскольку сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нём будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", — сказала журналистам Матвиенко.
Она выразила уверенность в том, что ряд заявлений президента в ходе послания потребуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей. В связи с этим Совет Федерации решено собрать на следующий день после обращения Путина — 22 апреля. А на 23 апреля назначено пленарное заседание палаты.
Матвиенко заключила, что Послание Президента ФС станет важнейшим политическим и общественным событием, которое "будет иметь особое значение".
Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали.
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