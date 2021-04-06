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Мясников назвал популярное лекарство, которое провоцирует кровоизлияние в мозг

Врач предостерёг от употребления данного препарата и посоветовал, как можно себя обезопасить.

6 апреля 2021, 17:35

Фото © Pixabay

Неосторожное употребление препаратов, относящихся к группе нестероидных и противовоспалительных, может привести к серьёзным последствиям. В частности, речь идёт об аспирине, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В числе негативных эффектов, которые может оказывать этот препарат, — кровотечение. И не только в желудке.

"Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения, что в голову, кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные, фатальные. Поэтому мы сегодня пересмотрели вопросы профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты, и даём только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем", — сказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор Мясников назвал вирус, провоцирующий рак

Доктор Мясников назвал вирус, провоцирующий рак

Врач порекомендовал вместе с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов пить таблетки, защищающие желудок.

Ранее Мясников опроверг мифы о вреде дешёвых аналогов лекарств. Доктор уточнил, что по определению такие препараты — "одно и то же".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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