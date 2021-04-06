"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку
Однако некоторые пользователи встали на защиту первой леди, отметив, что она привнесла в Белый дом новизну.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Супруга президента США Джилл Байден предстала перед камерами в неожиданном наряде. Во время спуска из самолёта на ней были надеты тёмное платье с короткой юбкой, приталенный пиджак, чёрные чулки в сетку и ботильоны на каблуке. Такой вид 69-летней первой леди очень удивил общественность, которая тут же нарекла Джилл "бабушкой Мадонны".
Apparently people are mad that Jill Biden wore “fishnets.”— Tara (@tara_atrandom) April 4, 2021
These are not even fishnets, people. They’re just patterned tights.
Grow up. pic.twitter.com/rCX0fN4oJ3
Некоторые пользователи призвали уволить стилиста супруги американского президента, а также обвинили женщину в том, что она пытается выглядеть как подросток.
Вместе с тем многие принялись защищать Джилл, отметив, что женщины могут носить то, что хотят, вне зависимости от их возраста. Также комментаторы поставили в заслугу первой леди то, что она привнесла в Белый дом хоть какое-то разнообразие в нарядах, чего не делали Мелания и Иванка Трамп.
Ранее стилисты оценили образ первой леди США на инаугурации Джо Байдена.
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