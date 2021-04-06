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"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку

Однако некоторые пользователи встали на защиту первой леди, отметив, что она привнесла в Белый дом новизну.

6 апреля 2021, 17:16
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Супруга президента США Джилл Байден предстала перед камерами в неожиданном наряде. Во время спуска из самолёта на ней были надеты тёмное платье с короткой юбкой, приталенный пиджак, чёрные чулки в сетку и ботильоны на каблуке. Такой вид 69-летней первой леди очень удивил общественность, которая тут же нарекла Джилл "бабушкой Мадонны".

Некоторые пользователи призвали уволить стилиста супруги американского президента, а также обвинили женщину в том, что она пытается выглядеть как подросток.

Вместе с тем многие принялись защищать Джилл, отметив, что женщины могут носить то, что хотят, вне зависимости от их возраста. Также комментаторы поставили в заслугу первой леди то, что она привнесла в Белый дом хоть какое-то разнообразие в нарядах, чего не делали Мелания и Иванка Трамп.

Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля

Ранее стилисты оценили образ первой леди США на инаугурации Джо Байдена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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