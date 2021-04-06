"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку

Супруга президента США Джилл Байден предстала перед камерами в неожиданном наряде. Во время спуска из самолёта на ней были надеты тёмное платье с короткой юбкой, приталенный пиджак, чёрные чулки в сетку и ботильоны на каблуке. Такой вид 69-летней первой леди очень удивил общественность, которая тут же нарекла Джилл "бабушкой Мадонны".

Apparently people are mad that Jill Biden wore “fishnets.”



These are not even fishnets, people. They’re just patterned tights.



Grow up. pic.twitter.com/rCX0fN4oJ3 — Tara (@tara_atrandom) April 4, 2021

Некоторые пользователи призвали уволить стилиста супруги американского президента, а также обвинили женщину в том, что она пытается выглядеть как подросток.

Вместе с тем многие принялись защищать Джилл, отметив, что женщины могут носить то, что хотят, вне зависимости от их возраста. Также комментаторы поставили в заслугу первой леди то, что она привнесла в Белый дом хоть какое-то разнообразие в нарядах, чего не делали Мелания и Иванка Трамп.

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