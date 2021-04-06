Иностранные интернет-компании должны соблюдать российское законодательство, и РФ будет добиваться этого. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в кулуарах первого молодёжного форума по управлению Интернетом Youth RIGF. Он отметил, что российский интернет-рынок — один из самых либеральных в мире, однако сегодня не только государства должны действовать по правилам, но и глобальные мировые платформы.

Кириенко: Россия будет добиваться, чтобы иностранные интернет-платформы уважали её законы. Видео © LIFE

"Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство с уважением воспринимали наши иностранные компании-партнёры", — сказал Кириенко на первом молодёжном форуме по управлению Интернетом Youth RIGF.

По его словам, страна не закрывает рынок для западных компаний, однако тем, кто приходит, нужно соблюдать правила. Кириенко также уточнил, что РФ найдёт способы пояснить компаниям важность следования законам, если это будет необходимо.

Напомним, ранее штрафы получили социальные сети TikTok и Twitter за то, что не выполнили требования об удалении информации с призывами к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных акциях.

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