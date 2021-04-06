Суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн за неудаление видео с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях
Ранее штраф получил Twitter.
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Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию TikTok за то, что та не удалила ролики с призывами к подросткам выходить на несанкционированные акции в Москве.
"Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации")", — говорится в сообщении суда.
Согласно постановлению, соцсеть должна заплатить административный штраф в размере 2,6 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что "Твиттер" получил в России третий штраф за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Всего компания должна выплатить 8,9 миллиона рублей.
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