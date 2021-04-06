Мишустин поручил подготовить новые меры борьбы с коронавирусом в РФ
Вице-премьер Голикова совместно с Роспотребнадзором, учёными и врачами должна представить предложения к 9 апреля.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роспотребнадзором, учёными и врачами подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты россиян от коронавируса.
Мишустин подчеркнул, что ситуация с ковидом в России остаётся стабильной несколько недель подряд, хотя значительного снижения заболеваемости не наблюдается. Поэтому, по его словам, сейчас важно не допустить ухудшения.
"Мы видим, как (ситуация) развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растёт заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун... Важно не допустить такого сценария в нашей стране", — заявил премьер на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 597 868 заболевших в 85 регионах. А вот антитела к коронавирусу есть уже у 40% жителей России — такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала сделать прививку всех, кому позволяет состояние здоровья, поскольку только вакцинация поможет прекратить распространение ковида в стране.
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