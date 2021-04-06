За сутки в России выявили 8 328 новых случаев коронавируса, умерло 389 пациентов, выздоровело — 8 902. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+1747 случаев за сутки), Петербург (+702), Подмосковье (+533), Нижегородская (+241) и Ростовская (+238) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+1342 за сутки), Москве (+1193), Подмосковье (+421), Нижегородской (+315) и Ростовской (+205) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 597 868 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 101 106 пациентов, 4 220 035 человек выздоровело.

А вот антитела к коронавирусу есть уже у 40% жителей России — такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала сделать прививку всех, кому позволяет состояние здоровья, поскольку только вакцинация поможет пекратить распространение ковида в стране.

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