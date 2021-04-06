Иммунолог рассказал, как и когда следует прививаться от ковида уже переболевшим

Людям, которые уже переболели коронавирусом, нет смысла делать прививку в течение шести-семи месяцев после болезни. Такую точку зрения высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Всё дело в том, что у таких пациентов уже формируется специфическая иммунная защита.

"В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма", — сказал он в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что по прошествии времени у переболевших возникает потребность снова усилить специфический иммунитет. Пока утверждённых схем применения вакцин для таких случаев нет, но, как считают специалисты, после перенесённого ковида может быть достаточно только одной инъекции.

"По мнению многих специалистов, через шесть-девять месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше — до 10 месяцев после заболевания. Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух", — подытожил врач.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы