Итальянский политик устал ждать очереди на вакцину дома и привился от ковида в России
Он заявил, что не хочет умирать из-за бюрократии в Европе.
Фото © Facebook / Alessandro Ravaglioli
Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации от коронавирусной инфекции дома и привился препаратом "Спутник V" в России.
"Если бы мне пришлось ждать своей итальянской смены, мне бы сделали прививку, может быть, осенью", — сказал Равальоли в беседе с RT.
Политик подчеркнул, что его не привлекает перспектива умереть "из-за того, что какая-то бюрократия в Европе не работает". После второй дозы "Спутника V" он чувствует себя неплохо и уже отпраздновал это событие с друзьями в московском ресторане. Равальоли выразил недовольство из-за того, что одобрение вакцины в ЕС тормозится только потому, что его произвела Россия.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Выбор редакции
Президент Бразилии решил обсудить с Путиным применение "Спутника V"
СМИ: Итальянцы массово едут в Сан-Марино ради прививки "Спутником V"
Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу
В Германии "экстрасенсы" спасли россиянку от "смертоносного чёрного пятна", но лишили её 30 тысяч евро
США выразили готовность к диалогу с Россией по Украине
Комментариев: 0