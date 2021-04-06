Итальянский политик устал ждать очереди на вакцину дома и привился от ковида в России

Итальянский политик из партии "Лига Севера" Алессандро Равальоли устал ждать вакцинации от коронавирусной инфекции дома и привился препаратом "Спутник V" в России.

"Если бы мне пришлось ждать своей итальянской смены, мне бы сделали прививку, может быть, осенью", — сказал Равальоли в беседе с RT.

Политик подчеркнул, что его не привлекает перспектива умереть "из-за того, что какая-то бюрократия в Европе не работает". После второй дозы "Спутника V" он чувствует себя неплохо и уже отпраздновал это событие с друзьями в московском ресторане. Равальоли выразил недовольство из-за того, что одобрение вакцины в ЕС тормозится только потому, что его произвела Россия.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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