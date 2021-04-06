В Кремле рассказали, придётся ли Федеральному собранию уйти на карантин перед посланием Путина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится очно, состав участников сейчас прорабатывается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", — уточнил он.

Песков добавил, что речь не идёт о том, чтобы все участники мероприятия в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин.

"Разумеется, о полном карантине речь не идёт, всё-таки речь идёт о Федеральном собрании Российской Федерации", — отметил представитель Кремля.

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