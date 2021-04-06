В Кремле рассказали, придётся ли Федеральному собранию уйти на карантин перед посланием Путина
Ранее стала известна окончательная дата меропрития — 21 апреля.
Послание Президента Федеральному Собранию — 2020. Фото (архив) © Kremlin.ru
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится очно, состав участников сейчас прорабатывается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", — уточнил он.
Песков добавил, что речь не идёт о том, чтобы все участники мероприятия в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин.
"Разумеется, о полном карантине речь не идёт, всё-таки речь идёт о Федеральном собрании Российской Федерации", — отметил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ ранее называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали. Окончательная дата — 21 апреля — была названа только вчера.
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