Кремль — о вступлении Украины в НАТО: Ещё больше усугубит ситуацию в Донбассе
Дмитрий Песков отметил, что альянс не поможет Киеву справиться с внутренней проблемой.
Фото © ТАСС / Александр Река
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что вступление Незалежной в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе.
"Глубоко сомневаемся, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это ещё усугубит ситуацию", — отметил Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что нельзя абстрагироваться от мнения людей, и отметил, что жители ДНР и ЛНР считают вступление в альянс глубоко неприемлемой перспективой.
Напомним, Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Также он призвал участников альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе.
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