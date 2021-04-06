Кремль — о вступлении Украины в НАТО: Ещё больше усугубит ситуацию в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что вступление Незалежной в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

"Глубоко сомневаемся, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это ещё усугубит ситуацию", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что нельзя абстрагироваться от мнения людей, и отметил, что жители ДНР и ЛНР считают вступление в альянс глубоко неприемлемой перспективой.

Напомним, Зеленский в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Также он призвал участников альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе.

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