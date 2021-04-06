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Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе

Он призвал страны — участники альянса усиливать военное присутствие в Черноморском регионе.

6 апреля 2021, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Ray Tang / London News Pictures via Zuma Wire</p>

Фото © ТАСС / Ray Tang / London News Pictures via Zuma Wire

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Слова приводятся на его сайте.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", — заявил Зеленский в ходе переговоров по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам президента Украины, в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня. Также Зеленский проинформировал Столтенберга о якобы продолжающемся стягивании Россией войск к границам Украины и "повышении их готовности к наступательным действиям".

Украинский лидер поблагодарил генсека НАТО за "внимание к ситуации" и призвал страны — участники альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе.

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Ранее Зеленский попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона усилить присутствие НАТО в Донбассе. Украинский лидер назвал вступление в альянс "первоочередным приоритетом" страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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