Не забыть про пакетики от моли: эксперт объяснила, как правильно хранить зимнюю одежду

Хранить зимнюю одежду до нового сезона холодов нужно правильно, не забывая про химчистку и пакетики от моли. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik профессиональный организатор пространства Алина Шурухт.

По её словам, сначала зимнюю одежду и аксессуары нужно сдать в химчистку и уже потом думать о месте её хранения. Для этого можно использовать как специальные чехлы, так и более бережный подход в виде вакуумных пакетов или холодильников для хранения меха.

"Но вакуумные пакеты не рекомендуется использовать для деликатных вещей", — пояснила Шурухт.

Если же ваши гардеробные позволяют без труда хранить зимние вещи, можно упаковать их в чехол и оставить на вешалке. Ещё одним способом могут стать покупные коробки.

"Здесь есть свои минусы: как правило, обувь сложно найти, приходится открывать все подряд коробки, чтобы найти нужную пару. Кроме того, все эти коробки разные по размеру, трудно сложить их так, чтобы всё лежало красиво и удобно", — уточнила Шурухт.

Для хранения обуви существуют специальные органайзеры на шесть, восемь или двенадцать пар, в которых есть перегородки на липучках. Высокую обувь при этом можно хранить в специальных коробках.

Ну и не стоит забывать про защиту от моли, добавила эксперт. Для этого в место хранения одежды нужно добавить пакетики, как правило, с лавандой. Кроме того, в течение тёплого периода следует проветривать и просматривать одежду.

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