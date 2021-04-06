"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу

Свой отказ от консультаций Киев объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно.

"Это очередной вызов России, мировому общественному мнению. Это политический демарш, это срыв переговоров, это ещё одно звено в той эскалации ситуации, которая сейчас есть во взаимоотношениях Киева и Донбасса. Ещё один шаг к войне", — рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.

Депутат отметил, что свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно, поскольку Белоруссия не имеет отношения к содержанию переговоров.

"Беларусь приплетена по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Какая вообще разница? Само по себе белорусское руководство никакого отношения к содержательной части не имеет, оно обеспечивает просто место, минеральную воду и ночёвку для участников", — заключил он.