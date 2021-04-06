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"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу

Свой отказ от консультаций Киев объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно.

6 апреля 2021, 09:57

Фото © Официальный сайт Госдумы

Депутат Госдумы Олег Морозов назвал политической демонстрацией отказ официального Киева направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению парламентария, Украина усилила свою милитаристскую риторику, рассчитывая, что США поддержат их при любом раскладе, хотя срыв переговоров может стать фатальным для самой украинской государственности.

Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

"Это очередной вызов России, мировому общественному мнению. Это политический демарш, это срыв переговоров, это ещё одно звено в той эскалации ситуации, которая сейчас есть во взаимоотношениях Киева и Донбасса. Ещё один шаг к войне", — рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.

Депутат отметил, что свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно, поскольку Белоруссия не имеет отношения к содержанию переговоров.

МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

"Беларусь приплетена по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Какая вообще разница? Само по себе белорусское руководство никакого отношения к содержательной части не имеет, оно обеспечивает просто место, минеральную воду и ночёвку для участников", заключил он.

Ранее Лайф рассказывал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс. Также он спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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