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Регион
Опубликовано 6 апреля 2021, 12:57
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"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу

Свой отказ от консультаций Киев объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно.

Депутат Госдумы Олег Морозов назвал политической демонстрацией отказ официального Киева направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению парламентария, Украина усилила свою милитаристскую риторику, рассчитывая, что США поддержат их при любом раскладе, хотя срыв переговоров может стать фатальным для самой украинской государственности.

Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу
Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

"Это очередной вызов России, мировому общественному мнению. Это политический демарш, это срыв переговоров, это ещё одно звено в той эскалации ситуации, которая сейчас есть во взаимоотношениях Киева и Донбасса. Ещё один шаг к войне", — рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.

Депутат отметил, что свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно, поскольку Белоруссия не имеет отношения к содержанию переговоров.

МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе
МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

"Беларусь приплетена по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Какая вообще разница? Само по себе белорусское руководство никакого отношения к содержательной части не имеет, оно обеспечивает просто место, минеральную воду и ночёвку для участников", заключил он.

Ранее Лайф рассказывал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс. Также он спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

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Фото © Официальный сайт Госдумы

Кристина Шайдуллина
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