"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу
Свой отказ от консультаций Киев объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно.
Депутат Госдумы Олег Морозов назвал политической демонстрацией отказ официального Киева направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению парламентария, Украина усилила свою милитаристскую риторику, рассчитывая, что США поддержат их при любом раскладе, хотя срыв переговоров может стать фатальным для самой украинской государственности.
"Это очередной вызов России, мировому общественному мнению. Это политический демарш, это срыв переговоров, это ещё одно звено в той эскалации ситуации, которая сейчас есть во взаимоотношениях Киева и Донбасса. Ещё один шаг к войне", — рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.
Депутат отметил, что свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве. По мнению собеседника Лайфа, эта отговорка выглядит просто смешно, поскольку Белоруссия не имеет отношения к содержанию переговоров.
"Беларусь приплетена по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Какая вообще разница? Само по себе белорусское руководство никакого отношения к содержательной части не имеет, оно обеспечивает просто место, минеральную воду и ночёвку для участников", — заключил он.
Ранее Лайф рассказывал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс. Также он спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.
Фото © Официальный сайт Госдумы