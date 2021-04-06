Добровинский сравнил истории Ефремова и Эдварда Била и объяснил, кто из них умнее
По мнению юриста, всё познаётся в сравнении.
Фото © ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда, © ТАСС/ГУ МВД России
Адвокат Александр Добровинский сравнил поведение двух участников резонансных ДТП — актёра Михаила Ефремова и блогера Эдварда Била, а также их защиту. В эфире радио "Комсомольская правда" юрист отметил, что обе истории носят трагедийный оттенок.
"Потому что молиться нужно за эту женщину, чтобы она осталась жива, она в реанимации, мы не знаем, как всё развернётся. Сравнивать, конечно, можно и нужно, потому что всё познаётся в сравнении", — отметил Добровинский.
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Юрист считает, что разница между Ефремовым и Билом состоит в глупой и бессмысленной тактике поведения актёра вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, которые не признавали вину, "шарахались" от вещей, на которые им указывал суд, подставляли свидетелей, пытались доказать, что Ефремов не сидел на водительском месте. Блогер же вину признал, добавил Добровинский. По его мнению, в том, что Била не заключили под стражу, виноват адвокат потерпевших.
"Он не смог доказать, что этот блогер представляет собой некую общественную опасность, поэтому должен находиться в СИЗО. Я не знаю, что это. Не хватило профессионализма, аргументов. Но это так", — отметил юрист.
Также, по мнению Добровинского, глупость защиты Ефремова состоит в том, что они не хотели договариваться.
"Они считали, что выйдут сухими из воды, а знакомства Ефремова помогут избежать наказания. В данном случае я думаю, что блогер значительно умнее, защита значительнее умнее защиты Ефремова. Я думаю, что они договорятся", — считает адвокат.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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