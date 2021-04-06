"Есть положительная динамика, но из комы ещё не вышла": Лайф узнал о состоянии пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом
У женщины открытые переломы ног и разрывы внутренних органов, но дышит она уже самостоятельно.
Москвичка, которая получила тяжёлые травмы в аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце, до конца ещё не вышла из комы, однако медики уже отмечают положительную динамику в её состоянии. Об этом рассказал Лайфу её супруг Константин.
Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети
"У неё есть положительная динамика, но до конца из комы она ещё не вышла. Врачи мне сказали, что она сейчас находится в самой лёгкой стадии комы, не знаю, как правильно это называется. Но положительная динамика действительно есть", — подтвердил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что от аппарата ИВЛ женщину отключили, но она остаётся в стабильно тяжёлом состоянии: у пострадавшей открытые переломы ног и разрывы внутренних органов.
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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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