"Есть положительная динамика, но из комы ещё не вышла": Лайф узнал о состоянии пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом

Москвичка, которая получила тяжёлые травмы в аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце, до конца ещё не вышла из комы, однако медики уже отмечают положительную динамику в её состоянии. Об этом рассказал Лайфу её супруг Константин.

Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети

"У неё есть положительная динамика, но до конца из комы она ещё не вышла. Врачи мне сказали, что она сейчас находится в самой лёгкой стадии комы, не знаю, как правильно это называется. Но положительная динамика действительно есть", — подтвердил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф писал, что от аппарата ИВЛ женщину отключили, но она остаётся в стабильно тяжёлом состоянии: у пострадавшей открытые переломы ног и разрывы внутренних органов.

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