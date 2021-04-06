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Нидерландский танкер с нефтью подал сигнал бедствия у берегов Норвегии: судно может опрокинуться — видео эвакуации моряков

Прогнозы специалистов весьма неутешительные.

6 апреля 2021, 09:01

Стоп-кадр из видео © YouTube / Hovedredningssentralen Sør-Norge

Спасатели в Норвегии пришли на выручку экипажу терпящего бедствие танкера Eemslift Hendrika. Судно, гружёное нефтью, потеряло ход и вышло в дрейф у берегов Олесунна (портовый город на западном побережье Норвегии).

По данным норвежской телерадиокомпании NRK, сигнал бедствия нидерландское судно подало ещё в понедельник днём. Управление портовой службы и мореплавания скандинавской страны приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа, четверо моряков во главе с капитаном продолжили бороться за живучесть судна. Однако, когда танкер остановился, спасатели сняли и оставшихся членов команды.

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По словам представителя Управления портовой службы Ханса-Петтера Мортенсхольма, теперь важно не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжёлой нефти и дизельного топлива. Прогнозы специалистов неутешительны. Они считают, что вероятность опрокидывания велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе. Высота волны достигает 15 метров. На борту танкера находится около 350 тонн тяжёлой нефти и 50 тонн дизельного топлива.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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