Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лавров и Керри провели незапланированную встречу в Индии, где случайно заселились в один отель

Российский министр прилетел в индийскую столицу с рабочим визитом, а спецпредставитель Байдена находится в Дели из-за предстоящего климатического саммита.

6 апреля 2021, 08:38

Фото © ТАСС / State Department / Planet Pix via ZUMA Wire

Глава МИД России Сергей Лавров провёл краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Нью-Дели. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в индийской столице. Переговоры прошли в гостинице, где остановились оба дипломата, а обсуждалась в основном климатическая повестка.

Напомним, что российский министр прибыл в Индию 5 апреля с рабочим визитом, а спецпредставитель американского президента находится в Дели в связи с подготовкой виртуального саммита по климату. На него, как уже сообщал Лайф, приглашён и президент России Владимир Путин. Детали участия российского президента в мероприятии ещё уточняются.

Кремль раскрыл детали приглашения Путина на саммит по климату, организованный США

Кремль раскрыл детали приглашения Путина на саммит по климату, организованный США

Отметим, что отношения России и США переживают очередной кризис. Российский посол в США Анатолий Антонов даже был вызван в Москву для консультаций из-за скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации, но пока непонятно, сколько времени это займёт.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией

сегодня в 01:11

В США арестовали мужчину, который хотел обезглавить сенаторов

7 июня, 00:30

"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу

сегодня в 09:57
Life

Лавров: Франция и Германия должны привести власти Украины в чувство

сегодня в 09:56

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

сегодня в 09:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1