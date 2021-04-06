Лавров и Керри провели незапланированную встречу в Индии, где случайно заселились в один отель

Глава МИД России Сергей Лавров провёл краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Нью-Дели. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в индийской столице. Переговоры прошли в гостинице, где остановились оба дипломата, а обсуждалась в основном климатическая повестка.

Напомним, что российский министр прибыл в Индию 5 апреля с рабочим визитом, а спецпредставитель американского президента находится в Дели в связи с подготовкой виртуального саммита по климату. На него, как уже сообщал Лайф, приглашён и президент России Владимир Путин. Детали участия российского президента в мероприятии ещё уточняются.