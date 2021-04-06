Лавров и Керри провели незапланированную встречу в Индии, где случайно заселились в один отель
Российский министр прилетел в индийскую столицу с рабочим визитом, а спецпредставитель Байдена находится в Дели из-за предстоящего климатического саммита.
Фото © ТАСС / State Department / Planet Pix via ZUMA Wire
Глава МИД России Сергей Лавров провёл краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Нью-Дели. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в индийской столице. Переговоры прошли в гостинице, где остановились оба дипломата, а обсуждалась в основном климатическая повестка.
Напомним, что российский министр прибыл в Индию 5 апреля с рабочим визитом, а спецпредставитель американского президента находится в Дели в связи с подготовкой виртуального саммита по климату. На него, как уже сообщал Лайф, приглашён и президент России Владимир Путин. Детали участия российского президента в мероприятии ещё уточняются.
Отметим, что отношения России и США переживают очередной кризис. Российский посол в США Анатолий Антонов даже был вызван в Москву для консультаций из-за скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации, но пока непонятно, сколько времени это займёт.
Выбор редакции
В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
В США арестовали мужчину, который хотел обезглавить сенаторов
"Ещё один шаг к войне": В Госдуме отреагировали на отказ украинской делегации от минских переговоров по Донбассу
Лавров: Франция и Германия должны привести власти Украины в чувство
Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде
Комментариев: 0