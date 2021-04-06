Мосгорсуд оставил под арестом экс-главу Пензенской области Ивана Белозерцева
В ходе заседания бывший чиновник отрицал получение взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на арест и оставил его под стражей по делу о крупной взятке.
"Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Белозерцева — без удовлетворения", — заявил судья.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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