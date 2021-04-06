Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Шпигеля
В то же время экс-губернатор заявил, что "никогда не протежировал" миллиардера или кого-либо другого.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Бориса Шпигеля. При этом экс-чиновник заметил, что деньги предназначались не ему лично, а на избирательную кампанию.
"Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своём решении не смог это опровергнуть", — заявил адвокат Белозерцева в суде.
Сам экс-губернатор заявил, что "никогда не протежировал Шпигеля или кого-либо другого". Он также не признал, что ему передавали авто в качестве взятки, а обвинения назвал надуманными.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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