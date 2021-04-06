Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Шпигеля

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Бориса Шпигеля. При этом экс-чиновник заметил, что деньги предназначались не ему лично, а на избирательную кампанию.

"Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своём решении не смог это опровергнуть", — заявил адвокат Белозерцева в суде.

Сам экс-губернатор заявил, что "никогда не протежировал Шпигеля или кого-либо другого". Он также не признал, что ему передавали авто в качестве взятки, а обвинения назвал надуманными.

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