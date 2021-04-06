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США сдадут на металлолом самолёты, применявшиеся для наблюдений за Россией

Их обслуживание обходится слишком дорого.

6 апреля 2021, 08:29
<p>OC-135B. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oc-135_xxl.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

OC-135B. Фото © Wikipedia

В США решили разобрать на запчасти самолёты OC-135B, которые применялись для наблюдательных полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты считают, что эта новость ставит вопросы о планах президента Штатов Джо Байдена по возвращению в ДОН. Ранее решение о выходе США из договора приняла администрация Дональда Трампа.

По мнению Военно-воздушных сил США, в двух самолётах OC-135B больше нет необходимости. В ближайшее время их направят на базу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Конгрессмен от Небраски Дон Бэкон отметил, что обслуживание самолётов обходится слишком дорого, поэтому было принято решение разобрать их на запчасти и разрезать на металлолом.

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

В то же время глава Ассоциации США по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Вашингтон может вернуться в ДОН, даже несмотря на утилизацию OC-135B. По его словам, представители Штатов могут находиться на самолётах союзников.

Ранее в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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