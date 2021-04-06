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Ректору университета на Сахалине предъявили обвинение из-за гибели студентов в душе

По версии следствия, он не выполнил необходимые требования, что создало опасность для жильцов.

6 апреля 2021, 08:12
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Ректору Сахалинского государственного университета предъявлено обвинение по делу о гибели в общежитии двух студентов, которые получили смертельные удары током. Он проходит по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, должностное лицо не обеспечило выполнение необходимых требований, что создало опасность для жизни и здоровья проживающих лиц и повлекло смерть двух студентов.

От удара током откинуло к двери: соседи раскрыли подробности гибели студентов в общежитии на Сахалине

От удара током откинуло к двери: соседи раскрыли подробности гибели студентов в общежитии на Сахалине

Напомним, ранее в СахГУ ввели режим ЧС после гибели двух студентов от удара током в душевой. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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