Ректору университета на Сахалине предъявили обвинение из-за гибели студентов в душе

Ректору Сахалинского государственного университета предъявлено обвинение по делу о гибели в общежитии двух студентов, которые получили смертельные удары током. Он проходит по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.