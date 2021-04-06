У члена "Справедливой России" украли 1,4 тысячи долларов в московском фитнес-клубе

Неизвестный украл 1,4 тысячи долларов у члена партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Александра Дворкина. Инцидент произошёл в фитнес-клубе на Новинском бульваре в Москве.

Как рассказал Лайфу источник, злоумышленник вскрыл шкафчик, похитил 1,4 тысячи долларов (около 106 тысяч рублей) и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

А 31 марта крупную сумму похитили у 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" Егора Синегубкина. Вратарь заехал на своём BMW в деловой район Москва-Сити, но забыл закрыть иномарку, что и стало его роковой ошибкой. В результате неизвестные похитили из открытого автомобиля рюкзак, в котором находилось 800 тысяч рублей.