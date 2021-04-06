"Работал всю жизнь, гробил здоровье": В Кургане соцзащита судится с пенсионером из-за 350 рублей
А вот прокуратура мужчину поддерживает.
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Пенсионер из Кургана дважды выиграл суд за присвоение ему звания ветерана труда, которое даёт прибавку к пенсии в размере 350 рублей, но Главное управление соцзащиты не согласилось с этими решениями и подало кассационную жалобу в челябинский суд. Об этом супруга мужчины Марина Базарова рассказала агентству Ura.ru.
"Соцзащита, которая должна защищать нас, выступила против. С поддержкой прокуратуры мы выиграли два суда. А соцзащита подала кассацию", — пояснила женщина.
Она отметила, что звание ветерана труда даёт прибавку к пенсии, но это не главное. По словам Марины, обидно, что "человек всю жизнь работал трактористом, гробил здоровье".
"Его в Советском Союзе наградили [знаком "Ударник одиннадцатой пятилетки"], и это было гарантией того, что при уходе на пенсию он получит это почётное звание", — пояснила женщина.
Соцзащита же полагает, что суд "существенно нарушил и неправильно применил нормы материального права".
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