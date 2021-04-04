Государственная пенсия: кто получит две, а кто — ни одной

На сегодняшний день российская пенсионная система предусматривает три вида пенсионных выплат, которые положены россиянам. Это страховая пенсия по старости, пенсия в связи с выслугой лет и пенсия по инвалидности. При обращении за оформлением пенсии гражданин из этих видов может выбрать только один — тот, который будет больше по размеру. В дальнейшем пенсионер имеет право по своему желанию перейти на другой вид пенсии, а затем вернуться обратно на первый, и запрета на количество переходов с одного вида пенсии на другой нет.

Нужно только, чтобы существовали подтверждающие правовые основания для таких переходов (например, получение инвалидности).

Однако в некоторых случаях отдельные россияне имеют право воспользоваться сразу двумя основаниями для получения двух разных выплат, об этом чётко сказано в законах о пенсионном обеспечении № 4468-1-ФЗ и № 166-ФЗ.

Первая группа , кому положены две выплаты, — это лица, получающие пенсию в связи с инвалидностью, возникшей в результате госслужбы. К ним отнесены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и других силовых ведомств, те, кто получил инвалидность в результате боевых действий или при ликвидации техногенных катастроф (включая не призванных на военную службу), а также награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осаждённого Севастополя" (закон от 22.12.2020 № 421-ФЗ).

А согласно закону № 400-ФЗ, помимо пенсии по инвалидности все эти граждане при достижении пенсионного возраста имеют право и на страховую пенсию по старости, но при условии, что они выработали минимальный стаж (в 2021 году это 12 лет) и имеют не менее 21 пенсионного балла.

Вторая группа лиц, имеющих право на доплаты от государства помимо пенсии по старости, — это члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, при этом выплаты им будут положены с момента, когда эти родственники достигнут 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно).

Третья группа (по оценкам статистиков, самая многочисленная) — это гражданские госслужащие (сотрудники министерств и госаппарата), которым положена специальная доплата за выслугу лет.

Помимо этих лиц на фиксированную прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на очном отделении в вузах, сельские пенсионеры, имеющие 30-летний стаж в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности, пожилые граждане, достигшие возраста 80 лет, и инвалиды первой группы.

— К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда гражданам не выплачивают полностью то пенсионное обеспечение, которое им положено по закону, — замечает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Чаще всего это касается тех россиян, кто по каким-либо причинам поменял место жительства и вышел на пенсию по старости уже в том регионе, куда переехал. В этом случае бывает, что возникают коллизии по дополнительным пенсиям, право на которые имеется у гражданина, например, по выслуге лет или по стажу периодов работы в неблагоприятных климатических условиях. Нередко это связано с тем, что территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) прежде всего руководствуются краевыми законами и распоряжениями или в ПРФ отсутствуют данные, на которые ссылается заявитель, а представленные документы фонд по каким-то причинам не принимает. Вот тогда отстаивать права гражданина возможно только через суд.

Вторая накопительная

На этом фоне десятки тысяч обычных россиян ежегодно получают отказ в начислении пенсии — одной-единственной. Так, по данным Пенсионного фонда России, в 2017 году было вынесено 125,4 тысячи решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости. В 2018-м их оказалось уже 170,5 тысячи. Данные за 2019 год и более ранние пока не опубликованы. Многие россияне привыкли думать, что пенсия положена им автоматически, как только наступит пенсионный возраст. Однако это не так. Чтобы получить страховую пенсию, требуется определённый стаж и необходимая сумма пенсионных баллов. В 2017 году нужно было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионного балла. В 2018-м — девять лет и 13,8 балла. Эти показатели не перестанут расти до тех пор, пока не достигнут 15 лет и 30 баллов к 2025 году.

Теоретически и у других россиян есть возможность после выхода на социальную пенсию по старости получать ещё одну — накопительную. Предполагается, что она должна выплачиваться тем, за кого в своё время работодатель отчислял страховые взносы на накопительную часть пенсии (с 2002 года такие отчисления были обязательными за мужчин 1953 г.р. и моложе и женщин 1957 г.р. и моложе). Обращаться за этой частью пенсии можно женщинам по достижении 55 лет, а мужчинам по достижении 60 лет. При этом, если им назначена досрочная страховая пенсия по старости, то и накопительную пенсию должны предоставить, не дожидаясь указанного возраста (ст. 6 Федерального закона № 424-ФЗ). Но на практике пока всё по-другому. С 2014 года 6% от обязательных 16% пенсионных взносов работодателя не пополняют накопительную пенсию каждого гражданина, а идут в "общий котёл" ПФР — фонд их использует на текущие выплаты страховых пенсий. Те накопления, которые сформировались у граждан до 2014 года, сохраняются, но практически не увеличиваются (как правило, фонд, в котором они хранятся, начисляет на них мизерный инвестиционный доход). Большинству граждан эти накопления должны быть выплачены — либо одной суммой по достижении ими пенсионного возраста, либо в виде накопительной пенсии путём деления суммы на ожидаемый период (с 2021 года — 264 месяца).

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