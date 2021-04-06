Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Там отметили, что необходимо искать другую страну и другой город для встречи.

6 апреля 2021, 07:04
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Делегация Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из-за "вражеской риторики" Белоруссии. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, к Белоруссии нет доверия, поскольку она "находится под влиянием России" и якобы позволяет себе "вражескую риторику" в отношении Киева.

МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", — сказал Резников в эфире ICTV, добавив, что придётся искать для встреч другую страну и другой город.

Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе

Ранее Лайф рассказывал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс. Также он спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1