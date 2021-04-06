Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу
Там отметили, что необходимо искать другую страну и другой город для встречи.
Фото © Zuma / ТАСС
Делегация Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из-за "вражеской риторики" Белоруссии. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
По его словам, к Белоруссии нет доверия, поскольку она "находится под влиянием России" и якобы позволяет себе "вражескую риторику" в отношении Киева.
"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске", — сказал Резников в эфире ICTV, добавив, что придётся искать для встреч другую страну и другой город.
Ранее Лайф рассказывал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс. Также он спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.
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