МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе

Москва и Вашингтон провели переговоры по ситуации в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что сегодня наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и США на востоке Украины.

"Наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики", — цитирует ТАСС его слова.

Рябков добавил, что российская сторона "исчерпывающим образом" изложила администрации США, что происходит в Донбассе.

О том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, уже заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

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