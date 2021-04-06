МИД РФ заявил США о "всё более провокационных действиях" Киева в Донбассе
В ведомстве отметили, что Вашингтон должен быть обеспокоен такой политикой Украины.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
Москва и Вашингтон провели переговоры по ситуации в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что сегодня наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и США на востоке Украины.
"Наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики", — цитирует ТАСС его слова.
Рябков добавил, что российская сторона "исчерпывающим образом" изложила администрации США, что происходит в Донбассе.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. На фоне этих сообщений президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому поддержку при "продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму".
О том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, уже заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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