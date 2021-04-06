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Кричащие люди в окне и пламя. Лайф публикует жуткое видео пожара в многоэтажке под Петербургом

По словам очевидцев, в огне погибла собака, а двух человек увезли в больницу.

6 апреля 2021, 06:33

Пожар в многоэтажке под Петербургом. Видео © LIFE

В городе Кудрово (Ленинградская область) загорелась квартира в 12-этажке. В результате два человека пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось жуткое видео с места происшествия: девушке, оказавшейся в огненной ловушке, пришлось залезть на подоконник и там дожидаться помощи пожарных.

Возгорание произошло ранним утром на 10 этаже в доме на улице Столичной. Из-за огня верхние этажи высотки оказались заблокированными, спасатели эвакуировали 20 человек. Однако пострадавшие всё же есть: двух человек увезли в больницу.

По словам очевидцев, в горевшей квартире находились девушка, молодой человек и собака, животное погибло.

"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска

"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска

А 2 апреля пожар произошёл в здании благовещенского кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику и продолжила оперировать пациента. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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