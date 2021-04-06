Кричащие люди в окне и пламя. Лайф публикует жуткое видео пожара в многоэтажке под Петербургом

Пожар в многоэтажке под Петербургом. Видео © LIFE

В городе Кудрово (Ленинградская область) загорелась квартира в 12-этажке. В результате два человека пострадали. В распоряжении Лайфа оказалось жуткое видео с места происшествия: девушке, оказавшейся в огненной ловушке, пришлось залезть на подоконник и там дожидаться помощи пожарных.

Возгорание произошло ранним утром на 10 этаже в доме на улице Столичной. Из-за огня верхние этажи высотки оказались заблокированными, спасатели эвакуировали 20 человек. Однако пострадавшие всё же есть: двух человек увезли в больницу.

По словам очевидцев, в горевшей квартире находились девушка, молодой человек и собака, животное погибло.

А 2 апреля пожар произошёл в здании благовещенского кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику и продолжила оперировать пациента. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде.

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