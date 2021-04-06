"Взрывчатка" оказалась страйкбольной гранатой. Лайф узнал подробности стрельбы в Зеленограде

Зеленоградским стрелком, который накануне открыл огонь и напугал курьера с пиццей, оказался 48-летний местный житель. Как рассказал Лайфу источник, у мужчины изъяли охолощённый автомат Калашникова и пневматическую винтовку, а "взрывным устройством", о котором сообщалось ранее, оказалась страйкбольная граната.

Напомним, инцидент произошёл 5 апреля в 16-м районе города. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры. Спустя несколько часов сам злоумышленник открыл полицейским дверь и был задержан.