"Взрывчатка" оказалась страйкбольной гранатой. Лайф узнал подробности стрельбы в Зеленограде
Сейчас мужчина, открывший огонь, находится в отделении полиции.
Фото © Pixabay
Зеленоградским стрелком, который накануне открыл огонь и напугал курьера с пиццей, оказался 48-летний местный житель. Как рассказал Лайфу источник, у мужчины изъяли охолощённый автомат Калашникова и пневматическую винтовку, а "взрывным устройством", о котором сообщалось ранее, оказалась страйкбольная граната.
Сейчас мужчина находится в отделении полиции, проводится проверка.
Открыл курьеру с автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры
Напомним, инцидент произошёл 5 апреля в 16-м районе города. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры. Спустя несколько часов сам злоумышленник открыл полицейским дверь и был задержан.
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