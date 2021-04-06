Аналитик рассказал, как заработать миллионы на "волшебном проценте"

Если постоянно наращивать первоначальную сумму инвестирования, тогда прибыль будет расти, так как новые доходности будут начисляться уже на большую сумму. О сложном проценте, или по-другому реинвестировании, побеседовал с агентством "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Сложный процент — неотъемлемая часть любой разумной инвестиции. На депозитах проценты могут капитализироваться, например, в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5%, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты будут начисляться уже на выросшую базу — 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5% составит 1102,5 рубля", — рассчитал эксперт.

Таким образом, если не снимать со счетов деньги и продолжать реинвестировать все дивиденды, прибыль ускорится. Как заявляет аналитик, "волшебный процент" эффективно работает именно при долгосрочном инвестировании. Хороший результат получается при его использовании в высоковолатильных и высокодоходных инструментах.

Русецкий посоветовал пользоваться "правилом 72", которое нужно поделить на среднегодовую ожидаемую доходность и получить срок в годах. Это число и укажет на инвестиции, которые удвоятся с помощью "волшебного процента".

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