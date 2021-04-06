В Германии "экстрасенсы" спасли россиянку от "смертоносного чёрного пятна", но лишили её 30 тысяч евро

В Германии телевизионные мошенники развели россиянку на 30 тысяч евро, предложив ей услуги экстрасенсов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

68-летняя Валентина Хойер из города Кобург сидела дома и смотрела частный русскоязычный канал. Вечером началась передача "Прислушайся к своему голосу", в которой рассказывали о чуть ли не всемогущих экстрасенсах. В эфире утверждали, что "чародеи" способны исцелять от всех болезней. У Валентины были проблемы со здоровьем, поэтому она решила разузнать поподробней и позвонила по указанному номеру.

Там её соединили с экстрасенсом по имени Ева. "Колдунья" начала проводить терапию, за которую потребовала внести первый взнос в размере 480 евро. Далее с Валентиной связывались помощники экстрасенса и новый "маг" Максим. За "лечение" пострадавшая платила исправно. Мошенники наведались даже к ней домой и забрали гонорар в 6 тысяч евро наличными. Валентину убеждали в том, что видят вокруг неё опасное чёрное пятно, из-за которого её может сбить машина. "Маги" обещали спасти россиянку от страшного, если она заплатит ещё.

Спустя полтора месяца "волшебной терапии" о происходящем узнала дочь потерпевшей Виктория. Она взяла ситуацию под контроль и обратилась в полицию Германии и России. К этому моменту Валентина успела отдать "магам" около 30 тысяч евро.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки.

Авторы