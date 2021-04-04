Топ-10 самых доходных и рискованных инвестиций апреля: чем запомнится этот месяц

Лайф выяснил, куда экономисты рекомендуют вкладывать деньги в апреле, а откуда лучше забрать свои сбережения.

Первая инвестиция: "золотые" акции апреля

В начале апреля на мировых рынках начались волнения, которые вызвала новость о новом пакете стимулов для американской экономики. Джо Байден предложил план, согласно которому будут созданы миллионы рабочих мест, а промышленность, строительство и транспорт серьёзно модернизируют. На реализацию проекта потребуется более двух триллионов долларов. Эта новость изменила отношение инвесторов к акциям многих компаний.

Фото © Shutterstock

— Главными бенефициарами этого пакета, как ожидается, станут промышленные компании, работающие в секторе реального производства. На американском фондовом рынке ощущается очевидное оживление. Участники явно воодушевлены перспективами выхода из экономического застоя. Я полагаю, что сейчас инвесторам стоит обратить внимание на акции тех компаний, которые долгое время отставали от темпов роста американского фондового рынка. Например, в марте хорошие результаты показали акции Boeing и HP, — говорит основатель Amris Media Agency Андрей Корнилов.

По его словам, большой интерес инвесторы сейчас проявляют к сфере IPO. 2021 год сулит стать рекордным по объёму первичных размещений акций. Но в этой сфере и порог входа выше. Как отметил Андрей Корнилов, чтобы российскому инвестору участвовать в IPO, нужна сумма не менее десяти тысяч долларов. Он также советует обратить внимание на акции компаний, входящих в американские бенчмарки S&P500 и Dow Jones.

Вторая инвестиция: ресурсы и технологии

В апреле повышенным спросом могут пользоваться акции российских металлургических компаний. Дело в том, что сейчас установились очень хорошие цены на сталь. Об этом говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.

По словам аналитика, можно присмотреться и к акциям крупных ретейлеров, у которых недавно были небольшие просадки. Сейчас появилась возможность купить их по выгодной цене.

— Акции крупнейших ретейлеров сейчас будут хорошей инвестицией. Этот сектор стабильно рос во время пандемии и будет расти ещё очень долго, так как и карантинные меры продолжаются. Скорее всего, будут расти компании, которые продвигают новые технологии в медицине, строительстве, в биотехе, генной инженерии. Также можно обратить внимание на венчурный рынок и определить ведущие тренды для удачных инвестиций, — считает основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Вячеслав Булочников.

На решении стран ОПЕК+ о повышении добычи — растут нефть и бумаги добывающих компаний. На этот момент обращает внимание исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Третья инвестиция: отложенные покупки

В инфраструктурном плане Джо Байдена речь идёт не только о строительстве мостов и дорог, но и вложении десятков и сотен миллиардов долларов в развитие электромобилей, прокладку линий широкополосного интернета, развитие сетей 5G. На этот момент обращает внимание аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

— Многие производители электромобилей уже оценены рынком очень дорого, но есть и те, кто только начинает в этом направлении двигаться, а потому имеет привлекательную цену. Скажем, американская компания Ford Motor, которая совсем недавно сменила управленческую команду и сейчас активно меняет стратегию, встраиваясь в производство электромобилей, — отметил Александр Розман.

Что касается инфраструктурных проектов, связанных с развитием связи и информационных коммуникаций в США, то очевидно, что их главными бенефициарами станут два гиганта, которые рынком оценены достаточно дёшево, это AT&T Inc и Verizon Communications. К тому же, пояснил аналитик, компании выплачивают очень щедрые дивиденды (7% и 4% в год соответственно). Однако, по его мнению, на американском фондовом рынке в ближайший месяц может быть коррекция, которая предоставит лучшие возможности для покупки акций этих компаний.

Четвёртая инвестиция: золото

Артём Тузов отметил, что сейчас инвесторы могут приобрести золото, которое является активом-убежищем на случай просадки рынка. В последние месяцы оно серьёзно снизилось, достигнув важных уровней поддержки, и теперь может представлять инвестиционный интерес как дополнительный инструмент для защиты от падения курса рубля. Александр Розман считает, что на горизонте нескольких месяцев динамика рублёвой цены золота может превысить динамику роста курса американского доллара.

В то же время Дмитрий Пучкарев полагает, что не самой удачной инвестицией в апреле могут стать акции золотодобытчиков. Без потрясений на мировых рынках и роста напряжённости спрос на золото остаётся слабым.

Пятая инвестиция: ОФЗ

Также, по мнению Артёма Тузова, выгодно сейчас можно вложиться в облигации федерального займа и акции Мосбиржи. ОФЗ вообще советуют рассмотреть многие экономисты.

— В связи с повышением ставок и антироссийской санкционной риторикой, как ни парадоксально, становятся интересны ОФЗ. Цены на них упали из-за опасения насчёт санкций. Так, на 2 апреля индекс цен российских гособлигаций RGBI с максимумов 2020 года в 157 пунктов снизился к рубежу 145 пунктов. В результате цены стали привлекательными, а доходность 7–10-летних бумаг превысила 7%. Причём российские банки показали, что даже при распродажах ОФЗ иностранными инвесторами они готовы выкупать их, поддерживая спрос. Но и в случае просадки цены инвесторы смогут получать указанные проценты до погашения. Надёжность ОФЗ сохраняется на высоком уровне, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Шестая инвестиция: падающие акции

Не лучшим образом, по мнению Дмитрия Пучкарева, чувствуют себя акции авиаперевозчиков. Ситуация с перелётами остаётся напряжённой, качественных улучшений нет.

— Крайне осторожно нужно отнестись к инвестициями в ИТ-сектор. На мой взгляд, он уже сильно перегрет и несёт повышенные риски. Также очень осторожно советую отнестись к акциям китайских компаний. С начала года они неплохо росли. Но потом появились тревожные новости о регуляторном ужесточении. После этого акции практически полностью потеряли все свои достижения, вернувшись к показателям начала января, — пояснил Андрей Корнилов.

Седьмая инвестиция: банковский сектор

Акции российского банковского сектора тоже могут представлять повышенный риск в случае введения санкций на российский госдолг. Такое опасение высказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Судя по всему, считает он, именно отечественные банки сейчас являются главными покупателями ОФЗ. Если будут введены ограничения, то, естественно, их цены упадут, и состояние банковских балансов ухудшится.

Восьмая инвестиция: криптовалюта

По словам Марка Гойхмана, сейчас вряд ли стоит рассматривать покупку основных криптовалют. Прежде всего биткоина. И это несмотря на общий ажиотаж и существенный рост данных активов. Вернее, именно вследствие прошлого сильного подорожания они становятся крайне рискованными. Аналитик считает, что биткоин способен уйти и к 100 тысячам долларов в перспективе. Но сейчас его настораживает другое. С октября до апреля криптовалюта подорожала в шесть раз — с 10 000 до 60 000. Это очень сильно повышает вероятность масштабного падения.

Владислав Булочников тоже считает вложения в криптовалюту очень рискованными. Он отметил, что рынок давно нуждается в коррекции, её многие ожидают уже в самое ближайшее время.

— В апреле сложилась непростая ситуация для инвесторов. С одной стороны, рынок акций растёт в надежде на реализацию инфраструктурного плана Джо Байдена, который обойдётся в 2,3 трлн долларов. С другой стороны — остаётся риск новых локдаунов в крупнейших мировых державах. В этих условиях инвесторов может ждать новое ралли биткоина, который сейчас торгуется около 58–60 тысяч долларов. Но рынок криптовалют очень волатилен, поэтому, закупив цифровые активы на высоких уровнях, инвесторы могут потерять деньги. Пока драйверов для роста биткоина недостаточно, он остаётся высокорисковым вложением, — считает Артём Тузов.

Девятая инвестиция: валюта

Александр Розман считает, что покупки акций российских компаний на горизонте одного-трёх месяцев в целом выглядят как достаточно рискованные. По его мнению, существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы курс рубля снизится на 10–15%.

— Так что покупка американского доллара сейчас выглядит как очень неплохая инвестиция, а покупка российских акций может быть интересна уже после снижения рубля, — пояснил аналитик.

Десятая инвестиция: высокодоходные активы

Сейчас на рынке складывается такая ситуация, что шансы потерять деньги на инструментах с высоким риском возрастают. Это могут быть не только криптовалюты, но и любые активы, доходность по которым превышает 15–20%.

— Стоит помнить золотые правила инвестора. Первое — распределять активы по различным инструментам, направлениям, валютам, срокам, то есть диверсифицировать их. Второе — доходность обратно пропорциональна надёжности. Это означает, что не стоит гнаться за высокими процентами, поскольку такие вложения увеличивают риски потерять все сбережения, — заключает Марк Гойхман.

Авторы