Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил "Калибр" в Японском море — видео
Ракета успешно поразила цель на дистанции более тысячи километров.
Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил "Калибр" в Японском море. Видео © Минобороны РФ
В ходе испытаний в акватории Японского моря 6 апреля фрегат "Маршал Шапошников" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Кадры учений публикует Минобороны РФ.
"В расчётное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1000 км", — говорится в сообщении.
Опасный для судоходства район, где проходили учения, закрывали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и вертолёты морской авиации.
А ранее американские СМИ назвали Российский военно-морской флот серьёзной угрозой для НАТО. Автор издания Business Insider отмечает, что ВМФ РФ активизировал деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также внимательно следит за Североатлантическим альянсом во время походов вокруг Европы.
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