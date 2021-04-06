Губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 млн
Суд арестовал Стеллу Штань до 30 мая.
Фото © altairegion22.ru / Антон Федотов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку своего представителя в краевом законодательном собрании Стеллу Штань, которую задержали по подозрению в мошенничестве на сумму в 14 млн рублей.
"Губернатор подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллы Штань и освобождении её от занимаемой должности. Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством АКЗС", — говорится в сообщении правительства региона.
Стелла Штань была задержана 1 апреля. Чиновница подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей. По данным следствия, Штань вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма площадей была значительно завышена по сравнению с рыночной. Суд арестовал чиновницу до 30 мая.
Стелла Штань была депутатом Алтайского заксобрания с 2008 по 2016 год, а в 2018-м её назначили на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте. Она юрист по образованию, в 2003 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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