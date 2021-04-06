Сварщик, обивщик мебели и другие: названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
В топе также должности инженеров, операторов производства и машинистов буровой установки.
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Эксперты назвали вакансии в сфере производства с самыми высокими зарплатами. В топе — главный инженер угольной компании в Москве. Такому специалисту готовы платить от 250 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Также высокую зарплату обещают оператору производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области — до 220 тысяч рублей. Вакансия предполагает вахтовый метод работы и оплату проезда до места трудоустройства.
В Якутске ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с опытом работы от трёх лет: соискатель может рассчитывать на выплаты от 165 тысяч рублей. Обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. Швейные работы компания-работодатель готова оплачивать дополнительно.
Ещё одна из высокооплачиваемых вакансий — должность инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске с окладом 150 тысяч рублей в месяц. Специалисту предоставят жильё и трёхразовое питание.
В топ вакансий апреля в производстве также вошли машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей), начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжёлого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).
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