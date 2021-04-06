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В России насчитали более полутора тысяч сайтов лжебанков

Злоумышленников интересуют не только финансовые операции, но также и страхование вкладов.

6 апреля 2021, 07:08
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян </p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

За первый квартал 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под реальные сайты кредитных организаций. Такие данные приводят в компании по кибербезопасности BI.ZONE.

"Число фишинговых сайтов растёт, потому что это самый дешёвый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удалённую работу и пока не сбавляют темп", — цитируют "Известия" слова директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

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По данным издания, на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные банковских карт или сведения для входа в аккаунт кредитной организации. Также злоумышленники зарабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

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А ещё Лайф рассказывал, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники под видом банковских сотрудников начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент. Заинтересовавшимся заманчивым предложением жертвам отправляют фейковую ссылку на страницу онлайн-банка, где нужно ввести логин и пароль.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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