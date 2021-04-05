Капкан для заëмщика: чем опасно досрочное погашение кредита и как можно сэкономить на выплатах

Заёмщики стали сталкиваться с новыми рисками при досрочном погашении кредита. Кроме того, появились и неожиданные способы сэкономить. Лайф выяснил, как можно сократить переплату банку и какие подводные камни могут подстерегать заёмщиков, которые хотят вернуть долг раньше срока.

С 1 апреля банки начали активно пересматривать условия по кредитным договорам. По ряду продуктов выросли проценты. Это стало следствием повышения ключевой ставки ЦБ. В то время как одним клиентам становится сложнее взять деньги в банке, другие пытаются вернуть кредиты досрочно. Вопреки расхожему мнению, это не всегда бывает выгодно. Тем более на фоне растущих ставок.

Дело в том, что проценты по кредитам становятся больше, как и проценты по вкладам. В результате может сложиться ситуация, когда свободные деньги выгоднее инвестировать, чем отправлять в счёт досрочного погашения долга перед банком.

— Даже если заёмщик оформил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на снижение ставок, далее ему всё равно нужно грамотно подходить к вопросу выплат. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определённый срок, чтобы быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа. И такая модель при грамотном подходе может действительно оказаться выгоднее, чем просто периодически частично гасить долг. Это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше, чем ставка по действующему кредиту, — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Другое дело, что депозиты могут стать не самым удачным выбором для такой стратегии. Аналитик отметил, что, несмотря на постепенное повышение ставок, они по-прежнему остаются низкодоходным инструментом. Более разумным решением, по его словам, может быть диверсификация инвестиций с помощью инструментов фондового рынка с потенциально более высокой доходностью, но приемлемым уровнем риска (например, облигации или готовые решения в виде ПИФов).

— Кроме того, всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности, то есть не направлять на досрочное погашение (как и в инвестирование) все скопленные свободные средства до копейки. Оптимальная "подушка безопасности" — от 3–6 месячных доходов, и здесь неважно, какими финансовыми продуктами пользуется человек, кредитами, инвестиционными продуктами или всеми сразу. Этот запас прочности рекомендуется держать в любой ситуации, — пояснил Александр Бахтин.

Аналитик обращает внимание ещё на один момент. Чем меньше времени остаётся до конца кредитного договора, тем меньше экономического смысла его закрывать досрочно. Это специфика аннуитетных платежей: большая часть процентных выплат приходится на первую половину срока. Допустим, если кредит был на пять лет, а до конца выплат остался один год, то здесь уже не будет большой экономии от досрочного погашения.

Бывает так, что досрочное погашение оказывается невыгодным для клиента. Например, если не рассчитывать свои силы и выплатить долг банку из последних денег, то в скором времени может потребоваться новый кредит. При этом получить его можно будет на худших условиях. К тому же ЦБ, вероятно, не остановится на одном повышении ставки, а продолжит этот курс в ближайшее время. Это значит, что в перспективе условия по кредитам банки могут пересмотреть ещё не один раз. Соответственно, в сторону повышения процентов.

— Чем крупнее кредит, тем больше нужно думать о финансовой подушке безопасности. Следует заранее рассчитать график погашения и даты, в которые стоит вносить дополнительные средства, чтобы начислялось меньше процентов на остаток. Оставшиеся деньги можно положить на банковский депозит, но если сумма небольшая, при текущих процентных ставках это не будет давать особого положительного эффекта. Плюс деньги могут потребоваться срочно, а вклад может не предполагать досрочного снятия. В таком случае клиент будет вынужден просто закрыть депозит и потерять проценты. Все эти моменты тоже нужно продумать перед досрочным погашением кредита, — говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Если не получается погасить кредит полностью, то лучше сокращать сроки платежей — они дают большую процентную нагрузку, чем размер выплат. Но сокращать размер может быть выгоднее тем заёмщикам, у кого нет уверенности в стабильности доходов, а средства на досрочное погашение части кредита могут быть единичным поступлением. Такую рекомендацию даёт сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Чуть ли не основная заповедь финансовой грамотности — преумножай активы. А для этого нужно сначала решить вопросы с пассивами, к которым кредиты, собственно, и относятся. Абсолютно логично, что с повышением ключевой ставки кредитование становится дороже, но ситуации, при которой будет выгоднее просто положить деньги на вклад, чем закрыть кредит, не будет. Разве что ЦБ должен поднять ставку в два-три раза и за ней потянутся ставки по вкладам. Но такой сценарий возможен только при реальном коллапсе экономики страны, во что верится с трудом, учитывая резервы ФНБ и активную работу Минфина на долговом рынке, — считает Николай Переславский.

По его словам, теоретически покупка облигаций может быть интересна как решение для своеобразного "инвестирования в кредит". Но даже в этом случае заёмщикам придётся или изымать средства с брокерских счетов, или выплачивать кредит из других источников дохода. Купонный доход платится, как правило, раз в квартал или в полгода, и он не покроет полностью и проценты, и тело кредита. По мнению Николая Переславского, проще всего закрыть кредит и уже после этого думать о том, как сберечь или инвестировать средства.

— Если у заёмщика аннуитетные платежи и срок выплаты кредита подходит к концу, то инвестирование может быть выгоднее, чем досрочное погашение. Другое дело, когда человек недавно занял деньги у банка, получил доход и хочет внести его в счёт платежа. Это позволит сэкономить на процентах. Но тут появляется другой риск. Банки не любят досрочников, потому что они лишают их части прибыли. Если клиент ранее злоупотреблял досрочными погашениями, то вполне может оказаться в "сером" списке и с получением выгодных условий по будущим займам могут возникнуть проблемы, — отметила генеральный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Анастасия Ускова.

Что касается дифференцированных выплат, то здесь досрочное погашение будет значительно сокращать переплату вне зависимости от того, сколько времени осталось до конца выплат. Анастасия Ускова также напоминает про страховку. По новым правилам при досрочном погашении кредита клиент может вернуть потраченные и невостребованные страховые деньги.

— Банк России 23 апреля, вероятно, опять повысит ставку на 0,5%. Предположительно, с 4,5 до 5%. На конец текущего года мы оцениваем ключевую ставку в 6%. Следом за ней будут расти и проценты по кредитам. Главный вопрос: какая у заёмщика ставка по кредиту — плавающая или фиксированная. Если плавающая, то кредит нужно гасить как можно быстрее. Естественно, нужно уточнить: не предусмотрены ли какие-нибудь санкции за досрочное погашение кредитов. А вот если ставка фиксированная, то спешить необязательно, — считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

По его мнению, уже через год ставка по вкладам может сравняться с кредитной или даже превысить её. Он напомнил, что таргет Банка России по инфляции — 4%. Текущий разгон инфляции — это прямое следствие девальвации рубля прошлого года. Годовая инфляция по итогам марта составляет 5,7%.

— К концу года инфляция снизится до 4% или даже ниже. Однако при инфляции в 4% адекватный уровень ключевой ставки — 6–8%. Именно на данный коридор стоит ориентироваться в долгосрочном плане. Депозитные ставки обычно равны ключевой или чуть ниже, — отметил Александр Разуваев.

Очень осторожно нужно относиться к досрочному погашению тем, у кого кредит в валюте. Из-за разницы курсов обслуживать его может быть выгоднее, чем выплачивать раньше времени. Но здесь многое зависит именно от того, по какому курсу выдавались деньги.

В любом случае экономисты напоминают: после полного досрочного погашения всегда нужно брать справку о том, что у заёмщика нет долгов перед банком. Это может пригодиться при возникновении спорных ситуаций.

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