Мошенники нашли новую схему обмана россиян при помощи биржевых инвестиций

Рост интереса россиян к инвестициям на бирже привлёк внимание мошенников. Теперь злоумышленники пытаются выманить личную информацию под видом сайтов для проверки надёжности брокеров. Делается это через рекламу с предложением проверить "брокера через Интернет". При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести название посреднической компании. Далее сайт сообщает, что указанный брокер якобы находится в "международном чёрном списке". Для получения дальнейших инструкций пользователю предлагают оставить своё имя и номер телефона.

"За подобными "чёрными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и зачастую неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму", — рассказала в беседе с РИА "Новости" заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Эксперт предупредила, что не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета. Эту базу мошенники могут не только использовать сами, но и продать другим злоумышленникам. А следовательно, жертва аферистов впоследствии может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников.

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