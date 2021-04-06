"Говорит, пить хочу": Отец истощённой малышки из Ростовской области рассказал, как спасал дочь

Биологический отец истощённой малышки из Ростовской области рассказал, как спасал дочь. Видео © LIFE

Отец восьмилетней девочки из Новошахтинска Ростовской области, которую мать и отчим морили голодом, рассказал Лайфу, как спасал малышку. Мужчина сообщил, что узнал о происходящем с дочкой от троюродной сестры.

"Зашёл в квартиру. Увидел: на кухне лежит ребёнок. Я отодвинул одеяло, увидел, связаны руки у неё. Когда руки развязал ей, она говорит: "Пить хочу". Кружки не было. Она оказалась аж под потолком. На кухне никакой тары не было. Я забрал ребёнка. Сказал, чтобы отдали документы на неё. Ребёнка отнёс к соседке. Она потом вызвала полицию, и я ребёнка забрал к себе", — рассказал он.

Мужчина отметил, что у него есть все необходимые условия для содержания малышки. Он также добавил, что зол на свою бывшую пассию за то, что она так обращалась с ребёнком. Собеседник Лайфа уверяет, что пытался её образумить, на что та ему ответила, что девочка ей не нужна и он может её забрать.

Напомним, об этой шокирующей истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки. Сейчас ребёнок находится в новошахтинской больнице, позже его передадут в органы опеки. По словам соседей, мать девочки имеет справку о шизофрении.

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