Скопинский маньяк проигнорировал суд о новых ограничениях

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, не пришёл на судебное заседание о введении в отношении него дополнительных ограничений. Оно должно было состояться в Скопинском районном суде Рязанской области.

Какие именно ограничения предлагается установить, официально не сообщалось, однако местные СМИ утверждают, что речь идёт о запрете на общение с журналистами. К слову, как пишет РИА "Новости", представители прессы ждали маньяка и у суда.

В числе ограничений, которые уже действуют для Мохова, — шестилетний надзор полиции по месту жительства, запрет на посещение массовых мероприятий, прогулок по ночам, запрет без разрешения выезжать за пределы района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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