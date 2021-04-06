Скопинский маньяк проигнорировал суд о новых ограничениях
По данным местных СМИ, речь идёт о запрете на общение с журналистами.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, не пришёл на судебное заседание о введении в отношении него дополнительных ограничений. Оно должно было состояться в Скопинском районном суде Рязанской области.
Какие именно ограничения предлагается установить, официально не сообщалось, однако местные СМИ утверждают, что речь идёт о запрете на общение с журналистами. К слову, как пишет РИА "Новости", представители прессы ждали маньяка и у суда.
В числе ограничений, которые уже действуют для Мохова, — шестилетний надзор полиции по месту жительства, запрет на посещение массовых мероприятий, прогулок по ночам, запрет без разрешения выезжать за пределы района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.
Как рассказывал Лайф, полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка. Поводом для этого стало невыполнение им выданного ранее предписания. Кроме того, ранее Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора.
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Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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