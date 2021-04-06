Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Скопинский маньяк проигнорировал суд о новых ограничениях

По данным местных СМИ, речь идёт о запрете на общение с журналистами.

6 апреля 2021, 07:56
<p>Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, не пришёл на судебное заседание о введении в отношении него дополнительных ограничений. Оно должно было состояться в Скопинском районном суде Рязанской области.

Какие именно ограничения предлагается установить, официально не сообщалось, однако местные СМИ утверждают, что речь идёт о запрете на общение с журналистами. К слову, как пишет РИА "Новости", представители прессы ждали маньяка и у суда.

В числе ограничений, которые уже действуют для Мохова, — шестилетний надзор полиции по месту жительства, запрет на посещение массовых мероприятий, прогулок по ночам, запрет без разрешения выезжать за пределы района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

Как рассказывал Лайф, полиция попросила суд ввести новые ограничения для скопинского маньяка. Поводом для этого стало невыполнение им выданного ранее предписания. Кроме того, ранее Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора.

Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком

Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пожизненно осуждённый маньяк из Тольятти признался в ещё одном убийстве

3 апреля, 17:18

В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

вчера в 09:38

Ректору университета на Сахалине предъявили обвинение из-за гибели студентов в душе

сегодня в 08:12

Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от фармацевтического короля Шпигеля

сегодня в 07:57

Овчарку пытались утопить, привязав к шее камень, но она выжила и стала самой счастливой на свете

сегодня в 08:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1