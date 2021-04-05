В Сети появилось первое интервью жертвы скопинского маньяка, которая после спасения исчезла для СМИ

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек и насиловал их, заперев в подземном бункере. Младшая из них — Екатерина Мартынова — уже рассказывала о пережитом жутком опыте и даже выпустила книгу "Исповедь узницы подземелья".

Теперь в Сети появилось интервью второй пленницы — Елены Самохиной, которая трижды беременела от насильника. Катя сама два раза принимала у неё роды, а третий ребёнок родился уже после освобождения — мёртвым. На кадрах, размещённых на ютуб-канале "Общественное телевидение", Елена поделилась воспоминаниями о том, как пленницы оказались в подвале.

Это уже там было, в подвале. В общем, произошло изнасилование — вначале её, потом меня. Дальше всё было гораздо страшнее. Начался кошмар, который продолжался более трёх с половиной лет Елена Самохина

Екатерина Мартынова и Елена Самохина (справа). Скриншот © YouTube / Общественное телевидение, Соцсети

По словам девушки, она спустилась в бункер, чтобы забрать Катю. Но вместо этого они обе оказались в западне. Говоря о страшном моменте, Елена не сдержала слёз. Однако пока не ясно, кто и когда именно взял у неё интервью, отрывок из которого появился на канале.

Я спускалась туда, чтобы забрать Катю. На самом деле забрать её. Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла её одеть. Пока я её одевала, все двери закрылись (а их было там три), и всё Елена Самохина

Скриншот © YouTube / Общественное телевидение. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

О жизни Елены известно не так много. Она стала учителем английского языка, нашла возлюбленного, но не заводит детей. Двух мальчиков, рождённых ею в бункере, усыновили. Маньяк забрал их у девушки сразу, и она их больше не видела. Екатерина Мартынова счастлива в третьем браке и воспитывает двоих детей, которым запрещает разговаривать с незнакомцами. После скандального интервью Мохова Ксении Собчак, где он признался, что всё ещё "влюблён" в Екатерину, и предложил "заняться" второй жертвой, Екатерина Мартынова написала на него заявление в СК.

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