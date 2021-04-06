В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: сработало СВУ

В Калининском районе Донецка в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20а произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу", — написал он у себя в фейсбуке.

Градоначальник призвал не терять бдительность и при обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Ранее Лайф писал, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Также он считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в регионе.

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