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В Донецке прогремел взрыв в многоэтажке: сработало СВУ

Глава города призвал жителей не терять бдительность.

6 апреля 2021, 08:19
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

В Калининском районе Донецка в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20а произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу", — написал он у себя в фейсбуке.

Градоначальник призвал не терять бдительность и при обнаружении неизвестных предметов немедленно сообщать в правоохранительные органы.

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Делегация от Украины отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Ранее Лайф писал, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Также он считает "крайне малым" шанс остановить военный конфликт в регионе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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