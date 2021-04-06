СК начал проверку песни Манижи для Евровидения
Композицию проверяют на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".
Фото © Instagram/manizha
Московские следователи начали проверку песни Манижи "Русская женщина", с которой певица будет представлять Россию на Евровидении. Как рассказал источник ТАСС, жалобу в СК направила АНО "Ветеранские вести".
По данным агентства, композицию проверяют на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".
Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили как пользователи Сети, так и политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СК.
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А в то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она получила популярность благодаря коротким красочным видео в "Инстаграме", ставшим её визитной карточкой и вылившимся в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.
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