СК начал проверку песни Манижи для Евровидения

Московские следователи начали проверку песни Манижи "Русская женщина", с которой певица будет представлять Россию на Евровидении. Как рассказал источник ТАСС, жалобу в СК направила АНО "Ветеранские вести".

По данным агентства, композицию проверяют на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".

А в то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она получила популярность благодаря коротким красочным видео в "Инстаграме", ставшим её визитной карточкой и вылившимся в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы