Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка
Свои действия безработный мужчина объяснил выпитым алкоголем.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались фотографии арсенала, который полицейские изъяли у жителя Зеленограда, накануне вечером открывшего огонь из окон своей квартиры. Как нам сообщил источник, у 48-летнего Дмитрия Х. нашли охолощённый автомат Калашникова, пневматическую винтовку и страйкбольную гранату.
Фото © LIFE
Напомним, инцидент произошёл 5 апреля в 16-м районе города. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры.
Фото © LIFE
По информации Лайфа, мужчина нигде не работает и пиццу ему заказала дочь. Также выяснилось, что в квартире находился ещё один человек — друг Дмитрия. Когда пришли полицейские, он испугался, открыл огонь и выбросил стул прямо на чужую машину. Свои действия мужчина объяснил желанием привлечь внимание. Сам же стрелок рассказал, что огонь он открыл из-за алкоголя. Сейчас Дмитрий задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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