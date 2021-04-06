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Лайф публикует фото арсенала, изъятого у зеленоградского стрелка

Свои действия безработный мужчина объяснил выпитым алкоголем.

6 апреля 2021, 08:53
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фотографии арсенала, который полицейские изъяли у жителя Зеленограда, накануне вечером открывшего огонь из окон своей квартиры. Как нам сообщил источник, у 48-летнего Дмитрия Х. нашли охолощённый автомат Калашникова, пневматическую винтовку и страйкбольную гранату.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Напомним, инцидент произошёл 5 апреля в 16-м районе города. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Депутат Хинштейн показал внушительный арсенал мытищинского стрелка

Депутат Хинштейн показал внушительный арсенал мытищинского стрелка

По информации Лайфа, мужчина нигде не работает и пиццу ему заказала дочь. Также выяснилось, что в квартире находился ещё один человек — друг Дмитрия. Когда пришли полицейские, он испугался, открыл огонь и выбросил стул прямо на чужую машину. Свои действия мужчина объяснил желанием привлечь внимание. Сам же стрелок рассказал, что огонь он открыл из-за алкоголя. Сейчас Дмитрий задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка

"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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