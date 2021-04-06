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Лукашенко заявил о ненужности посольств Белоруссии в некоторых странах

При необходимости многие вопросы можно решить на площадках международных организаций, уточнил он.

6 апреля 2021, 09:21
<p>Фото © ТАСС / EPA / ALEXEI DRUZHININ</p>

Фото © ТАСС / EPA / ALEXEI DRUZHININ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и иметь полный штат дипломатов.

"Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются", — приводит его слова БелТА.

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Лукашенко задался вопросом о целесообразности сохранения дипмиссий и траты на них бюджетных средств, а также необходимости присутствия полного штата дипломатов в странах, которые "заморозили контакты в силу своих предубеждений" или ведут против Белоруссии деструктивную деятельность.

В качестве примера президент республики привёл Литву и Польшу и отметил, что в этой ситуации с ними нужно работать на "условиях взаимности". В крайнем случае же все вопросы можно решить на площадках ООН или других международных организаций.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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