Лукашенко заявил о ненужности посольств Белоруссии в некоторых странах
При необходимости многие вопросы можно решить на площадках международных организаций, уточнил он.
Фото © ТАСС / EPA / ALEXEI DRUZHININ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики и иметь полный штат дипломатов.
"Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются", — приводит его слова БелТА.
Лукашенко задался вопросом о целесообразности сохранения дипмиссий и траты на них бюджетных средств, а также необходимости присутствия полного штата дипломатов в странах, которые "заморозили контакты в силу своих предубеждений" или ведут против Белоруссии деструктивную деятельность.
В качестве примера президент республики привёл Литву и Польшу и отметил, что в этой ситуации с ними нужно работать на "условиях взаимности". В крайнем случае же все вопросы можно решить на площадках ООН или других международных организаций.
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